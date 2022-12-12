Козин Вадим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Вадим Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.03.1903

Дата смерти

19.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1903 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Место жительства
С 1959 по 1994
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.12.1994
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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