Козин Вадим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1903
Дата смерти19.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903 по 1941
Место жительства
С 1945
Место жительства
С 1959 по 1994
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.12.1994