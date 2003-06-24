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Барская Анна Филлиповна

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Место рождения

Варварино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Варварино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбак Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Барский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Барский Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Барский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1937

Дочь: Якушкина (Барская) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Барский Михаил Иванович

Варварино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.06.2003
Подольск, Подольск, Московская область

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