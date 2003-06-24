Барская Анна Филлиповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.06.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбак Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Барский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Барский Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Барский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1937
Дочь: Якушкина (Барская) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Барский Михаил Иванович
Смерть
24.06.2003
Подольск, Подольск, Московская область