Коренько (Шутович) Леонида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренько (Шутович) Леонида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.04.1918

Дата смерти

Около ?.06.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Коренько Вячеслав Станиславович

Отец ребёнка: Коренько Станислав Васильевич

Полевая, Смолевичский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.04.1947

Сын: Коренько Георгий Станиславович

Отец ребёнка: Коренько Станислав Васильевич

Полевая, Смолевичский район, Минская область
Смерть
Около ?.06.2002

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