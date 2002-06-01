Коренько (Шутович) Леонида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.04.1918
Дата смертиОколо ?.06.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Коренько Вячеслав Станиславович
Отец ребёнка: Коренько Станислав Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1947
Сын: Коренько Георгий Станиславович
Отец ребёнка: Коренько Станислав Васильевич
Смерть
Около ?.06.2002