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Клоченков Архип Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клоченков (Чапурин) Любовь Исаевна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Клоченков Николай Архипович

Мать ребёнка: Клоченков (Чапурин) Любовь Исаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
19.08.1905

Дочь: (Клоченков) Наталья Архиповна

Мать ребёнка: Клоченков (Чапурин) Любовь Исаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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