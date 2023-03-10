Клоченков Архип Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
05.05.1904
Сын: Клоченков Николай Архипович
Мать ребёнка: Клоченков (Чапурин) Любовь Исаевна
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
19.08.1905
Дочь: (Клоченков) Наталья Архиповна
Мать ребёнка: Клоченков (Чапурин) Любовь Исаевна
Смерть
Неизвестно