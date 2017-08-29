Петров Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.2017

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2017

Отец: Петров Василий Игоревич

Мать: Ахмерова Лейсян Рифкатовна

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