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Петров Егор Васильевич
Петров Егор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.2017
Пол
Мужской
Отец
Петров Василий Игоревич
1983 г.р.
Мать
Ахмерова Лейсян Рифкатовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2017
Отец:
Петров Василий Игоревич
Мать:
Ахмерова Лейсян Рифкатовна
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