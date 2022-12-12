Олексюк Назарий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1960
Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
19.09.1962
Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна
Иванковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
01.01.1969
Сын: Олексюк Василий Назарович
Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1973
Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
05.10.1975
Сын: Олексюк Николай Назарович
Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
25.03.1977
Дочь: Олексюк Галина Назарович
Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна