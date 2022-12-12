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Олексюк Назарий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1940

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1960

Сын: Олексюк Виктор Назарович

Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
19.09.1962

Сын: Олексюк Михаил Назарович

Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна

Иванковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
01.01.1969

Сын: Олексюк Василий Назарович

Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Олексюк Иван Назарович

Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
05.10.1975

Сын: Олексюк Николай Назарович

Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
25.03.1977

Дочь: Олексюк Галина Назарович

Мать ребёнка: Олексюк Анна Емельяновна

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