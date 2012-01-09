Касимов Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения15.02.1937
Дата смерти09.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1937
Отец: Касимов Александр Александрович
Мать: Касимова Анна
в 12 км от ст. Суворовская
Место жительства
?.09.1946
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
?.12.1946
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1947
Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1948
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1949
Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
?.07.1953
Военная служба
1955
Севастополь, Украинская ССР
Начало службы в армии | ВМФ СССР
Военная служба
?.09.1960
Окончание службы в армии
Бракосочетание
03.08.1962
Рождение ребёнка
01.08.1963
Сын: Касимов Евгений
Мать ребёнка: Касимова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
14.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касимова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касимова Наталья Семеновна
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Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
09.01.2012
Причина смерти: геморрогический инсульт