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Касимов Юрий Александрович

Место рождения

Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

15.02.1937

Дата смерти

09.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1937

Отец: Касимов Александр Александрович

Мать: Касимова Анна

Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край
в 12 км от ст. Суворовская
Место жительства
?.09.1946
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
?.12.1946
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1947
Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1948
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1949
Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
?.07.1953
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Военная служба
1955
Севастополь, Украинская ССР
Начало службы в армии | ВМФ СССР
Военная служба
?.09.1960
Окончание службы в армии
Бракосочетание
03.08.1962

Жена: Касимова Наталья Семеновна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1963

Сын: Касимов Евгений

Мать ребёнка: Касимова Наталья Семеновна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касимова Наталья Семеновна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касимова Наталья Семеновна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
09.01.2012
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Причина смерти: геморрогический инсульт
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