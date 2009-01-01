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Горшков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Мякотникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Мякотникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякотникова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотникова Агафья Ивановна

Смерть
1947
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