Чередова Ульяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Феоктиста Фёдоровна
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Чередов Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно