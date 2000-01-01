Чередова Ульяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Ульяна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Феоктиста Фёдоровна

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чередов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Фёдор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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