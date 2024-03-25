Фадеев Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1959

Отец: Фадеев Пётр Егорович

Мать: Щербакова Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Фадеева Вера Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Фадеева Вера Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Вера Егоровна

Смерть
Неизвестно
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