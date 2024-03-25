Фадеев Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1959
Отец: Фадеев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Фадеева Вера Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Фадеева Вера Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Вера Егоровна
Смерть
Неизвестно