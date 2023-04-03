Беэр Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беэр Сергей

Место рождения

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Дата рождения

18.07.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
биолог
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.05.1967

Жена: (Винберг) Татьяна

Рождение ребёнка
06.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Винберг) Татьяна

Рождение ребёнка
04.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Винберг) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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