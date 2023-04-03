Беэр Сергей
Место рождения?, , ,
Дата рождения18.07.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
биолог
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.05.1967
Жена: (Винберг) Татьяна
Рождение ребёнка
06.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Винберг) Татьяна
Рождение ребёнка
04.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Винберг) Татьяна
Смерть
Неизвестно