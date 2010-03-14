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Танюшина Софья Романовна
Танюшина Софья Романовна
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
14.03.2010
Пол
Женский
Отец
Танюшин Роман Александрович
1983 г.р.
Мать
Танюшина (Феоктистова) Елена Петровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2010
Отец:
Танюшин Роман Александрович
Мать:
Танюшина Елена Петровна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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