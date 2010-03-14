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Танюшина Софья Романовна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

14.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2010

Отец: Танюшин Роман Александрович

Мать: Танюшина Елена Петровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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