(Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова

Место рождения

д. Андрейково, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1727

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Степан Осипов

Рождение ребёнка
1758

Сын: (Горохов) Иван Степанов

Отец ребёнка: (Горохов) Степан Осипов

Рождение ребёнка
1761

Сын: (Горохов) Василий Степанов

Отец ребёнка: (Горохов) Степан Осипов

Смерть
1765

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