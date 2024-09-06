(Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова
Место рожденияд. Андрейково, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1727
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: (Горохов) Степан Осипов
Рождение ребёнка
1761
Сын: (Горохов) Василий Степанов
Отец ребёнка: (Горохов) Степан Осипов
Смерть
1765