Мамаева Агафья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: Мамаев Филипп -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Иван Антонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Дочь: Бакулина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бакулин Иван Антонович
Смерть
Неизвестно