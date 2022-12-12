Мамаева Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Агафья Филипповна

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Место рождения

Нагорье, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: Мамаев Филипп -

Мать: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Бакулин Логин Иванович

Отец ребёнка: Бакулин Иван Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Дочь: Бакулина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бакулин Иван Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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