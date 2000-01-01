Ситников Панфил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Панфил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Ситников Петр Ермолаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Домна Панфиловна

Мать ребёнка: Ситникова Авдотья Тихоновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ситников Андрей Панфилович

Мать ребёнка: Ситникова Авдотья Тихоновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ситников Артемий Панфилович

Мать ребёнка: Ситникова Авдотья Тихоновна

Смерть
Около 1848
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