Кокорев Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1835