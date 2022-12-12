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Кокорев Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кокорев Никифор Алексеевич

Мать: Кокорева Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кокорев Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кокорев Иван Иванович

Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Федоровна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Федоровна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Евдокия Федоровна

Смерть
1835
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