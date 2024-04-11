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Макаров Евгений Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Макарова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Наталья

Рождение ребёнка
21.12.1994

Дочь: Макарова Альбина Евгеньевна

Мать ребёнка: Плужникова Галина

Рождение ребёнка
01.01.2009

Сын: Макаров Егор Евгеньевич

Мать ребёнка: Макарова Наталья

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