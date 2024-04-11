Макаров Евгений Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1972
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Макарова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Наталья
Рождение ребёнка
21.12.1994
Дочь: Макарова Альбина Евгеньевна
Мать ребёнка: Плужникова Галина
Рождение ребёнка
01.01.2009
Мать ребёнка: Макарова Наталья