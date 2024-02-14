Файзуллина (Богданова) Гульсум Вафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллина (Богданова) Гульсум Вафиевна

Место рождения

с.Буриказганово.Башкирия

Дата рождения

17.04.1918

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1918

Отец: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Мать: (Шангареева) Гульжиян Шангареевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Файзулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Файзулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзуллин Роберт

Отец ребёнка: Файзуллин Файзулла

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Файзулла

Смерть
2010

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