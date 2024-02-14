Файзуллина (Богданова) Гульсум Вафиевна
Место рожденияс.Буриказганово.Башкирия
Дата рождения17.04.1918
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзуллин Роберт
Отец ребёнка: Файзуллин Файзулла
Рождение ребёнка
1938
Смерть
2010