Мартыненко (Азаренкова) Феодосия Логгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Азаренкова) Феодосия Логгиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Между 1919 и 1997

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1917

Муж: Мартыненко Дмитрий Игнатьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.10.1917

Дочь: Мартыненко Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартыненко Дмитрий Игнатьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1917
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.03.1919

Сын: Мартыненко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Мартыненко Дмитрий Игнатьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Между 1919 и 1997
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