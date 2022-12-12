Мартыненко (Азаренкова) Феодосия Логгиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиМежду 1919 и 1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1917
Рождение ребёнка
20.10.1917
Дочь: Мартыненко Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартыненко Дмитрий Игнатьевич
Место жительства
С 1917
Рождение ребёнка
24.03.1919
Сын: Мартыненко Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Мартыненко Дмитрий Игнатьевич
Смерть
Между 1919 и 1997