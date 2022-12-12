Воронова (Соколова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Соколова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Колегаево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Соколов Александр Кузьмич

Мать: не указана

Колегаево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1910

Муж: Воронов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Воронов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Воронов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Воронов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Воронов Василий Кузьмич

Смерть
1939
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