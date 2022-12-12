Воронова (Соколова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смерти1939
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: Соколов Александр Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1911
Сын: Воронов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Воронов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Воронов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Воронов Василий Кузьмич
Смерть
1939