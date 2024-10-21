Жена Ефрема — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Ефрема

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осип? Фёдор? Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем

Смерть
Неизвестно

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