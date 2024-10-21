Жена Ефрема
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осип? Фёдор? Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем
Смерть
Неизвестно