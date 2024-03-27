Рафеков Зейнетдин
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: ?
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зейнетдинов Мустафа
Мать ребёнка: ?
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зейнетдинов Махмут
Мать ребёнка: ?
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зейнетдинов Хадис
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно