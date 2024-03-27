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Рафеков Зейнетдин

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

Мать: Зулейха Вторая Жена

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1899

Сын: Зейнетдинов Абдурахман

Мать ребёнка: ?

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейнетдинов Мустафа

Мать ребёнка: ?

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейнетдинов Махмут

Мать ребёнка: ?

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейнетдинов Хуснетдин

Мать ребёнка: ?

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейнетдинов Хадис

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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