Матрена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Афанасьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ефросиния Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Афанасьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Афанасьевич
Смерть
Неизвестно