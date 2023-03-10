Матрена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Трофимовна

Матрена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Афанасьевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ефросиния Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Афанасьевич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Афанасьевич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.