Прусакова (Кузнецова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусакова (Кузнецова) Степанида

Место рождения

село Девять дубов, Карачевский уезд, Орловская губ.

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кузнецов Андрей

Мать: Кузнецова Анастасия

село Девять дубов, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Прусаков Стефан

Отец ребёнка: Прусаков Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Прусаков Кузьма

Отец ребёнка: Прусаков Яков Филиппов

дер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Фонд 247, оп.1, дело 13, МК церкви села Верхополье (1857-1863гг.) Есть запись, что в деревне Фроловой помещика Корнилия Михеева Фролова у крестьянина Якова Филиппов и законной жены его Стефаниды Анд... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1861

Сын: Прусаков Дмитрий

Отец ребёнка: Прусаков Яков Филиппов

д.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
В Государственном архиве Брянской области в метрической книге церкви села Верхополье, куда ходили крестьяне деревни Фроловка, за 1857-1863гг. нашлась всего одна запись о рождении и крещении в 1861г. м... Показать все
Рождение ребёнка
После 1861

Сын: Прусаков Григорий

Отец ребёнка: Прусаков Яков Филиппов

Рождение ребёнка
После 1861

Сын: Прусаков Василий

Отец ребёнка: Прусаков Яков Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусаков Яков Филиппов

Смерть
Неизвестно
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