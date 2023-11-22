Заец (Осинская) Михалина Адолевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1912
Дата смерти17.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1912
Отец: Осинский Адольф
Мать: Осинская Марьяна
Рождение ребёнка
15.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заец Яков Павлович
Место жительства
Неизвестно
Паранино, Житомирська область
Смерть
17.04.1985