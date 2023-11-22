Заец (Осинская) Михалина Адолевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заец (Осинская) Михалина Адолевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1912

Дата смерти

17.04.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1912

Отец: Осинский Адольф

Мать: Осинская Марьяна

Рождение ребёнка
15.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заец Яков Павлович

Место жительства
Неизвестно
Паранино, Житомирська область
Смерть
17.04.1985
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