Фролов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чинаева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смдянкина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно