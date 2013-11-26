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Кондрашов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1959

Дата смерти

26.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1959

Отец: Кондрашов Алексей Иванович

Мать: Кондрашова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
08.02.1989

Дочь: Кондрашова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Кондрашова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Анна Александровна

Мать ребёнка: Кондрашова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Наталья Александродна

Мать ребёнка: Кондрашова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Ирина

Смерть
26.11.2013
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