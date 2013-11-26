Кондрашов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1959
Дата смерти26.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1959
Рождение ребёнка
08.02.1989
Дочь: Кондрашова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Кондрашова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Анна Александровна
Мать ребёнка: Кондрашова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Наталья Александродна
Мать ребёнка: Кондрашова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашова Ирина
Смерть
26.11.2013