Лескинен (Мейер) Регина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти?.04.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 31.10.1770 и 1772
Дочь: Матикайнен (Лескинен) Софья Павловна
Отец ребёнка: Лескинен Павел Юрьевич
Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.04.1841