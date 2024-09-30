Лескинен (Мейер) Регина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескинен (Мейер) Регина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

?.04.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лескинен Павел Юрьевич

Рождение ребёнка
Между 31.10.1770 и 1772

Дочь: Матикайнен (Лескинен) Софья Павловна

Отец ребёнка: Лескинен Павел Юрьевич

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.04.1841

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