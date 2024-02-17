Масальский Евгений Васильевич
Место рожденияБашкирия,Аургазинский район,д.Степановка
Дата рождения01.04.1938
Дата смерти21.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938
Башкирия,Аургазинский район,д.Степановка
Рождение ребёнка
03.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масальская Валентина Яковлевна
Узбекистан, Ташкентская обл, Бостанлыкский рн, п.Азадбаш
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1982