Масальский Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масальский Евгений Васильевич

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Место рождения

Башкирия,Аургазинский район,д.Степановка

Дата рождения

01.04.1938

Дата смерти

21.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938

Отец: Масальский Василий Иванович

Мать: Масальская Прасковья Ионовна

Башкирия,Аургазинский район,д.Степановка
Рождение ребёнка
03.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масальская Валентина Яковлевна

Узбекистан, Ташкентская обл, Бостанлыкский рн, п.Азадбаш
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масальская Валентина Яковлевна

Смерть
21.01.1982
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