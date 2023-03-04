Фишева Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишева Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Авдотия Андреевна

Отец ребёнка: Фишев Андрей Григорьевич

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1708

Сын: Фишев Семён Андреевич

Отец ребёнка: Фишев Андрей Григорьевич

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фишев Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1710
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