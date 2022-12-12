Мазуров Кирилл Трофимович
Место рожденияд. Рудня-Прибытковская, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Дата рождения05.04.1914
Дата смерти19.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Рудня-Прибытковская, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1914
д. Рудня-Прибытковская, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
По 1941
г. Гомель, Белорусская ССР
Место жительства
С 1943 по 1965
г. Минск, Белорусская ССР
Смерть
19.12.1989
Место жительства
По 1989