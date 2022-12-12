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Мазуров Кирилл Трофимович

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Место рождения

д. Рудня-Прибытковская, Гомельский уезд Могилёвской губернии

Дата рождения

05.04.1914

Дата смерти

19.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Рудня-Прибытковская, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1914
д. Рудня-Прибытковская, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
По 1941
г. Гомель, Белорусская ССР
Место жительства
С 1943 по 1965
г. Минск, Белорусская ССР
Смерть
19.12.1989
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1989
Москва, город федерального значения Москва
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