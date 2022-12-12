Пшеничников Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1972
Отец: Пшеничников Владимир Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1997
Дочь: Пшеничникова Валентина Игоревна
Мать ребёнка: Орехова Наталья
Рождение ребёнка
06.12.2001
Сын: Пшеничников Владимир Игоревич
Мать ребёнка: Орехова Наталья
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орехова Наталья