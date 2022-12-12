Пшеничников Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничников Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1972

Отец: Пшеничников Владимир Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1997

Дочь: Пшеничникова Валентина Игоревна

Мать ребёнка: Орехова Наталья

Рождение ребёнка
06.12.2001

Сын: Пшеничников Владимир Игоревич

Мать ребёнка: Орехова Наталья

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехова Наталья

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