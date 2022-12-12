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Калмыков Петр Сергеев

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Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливенский уезд
Бракосочетание
1894

Жена: Калмыкова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Калмыков Трофим Петрович

Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Калмыков Петр Петрович

Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
1914

Сын: Калмыков Иван Петрович

Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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