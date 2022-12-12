Калмыков Петр Сергеев
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская губерния, Ливенский уезд
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Михайлова
Смерть
Неизвестно