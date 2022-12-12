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Верховых Вера Ивановна

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

05.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верховых Константин Владимирович

Отец ребёнка: Верховых Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховых Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верховых Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Верховых Владимир Андреевич

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