Верховых Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.09.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верховых Константин Владимирович
Отец ребёнка: Верховых Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верховых Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Верховых Владимир Андреевич