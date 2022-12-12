Худякова Павла Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Дочь: Ненила Полиевтовна
Отец ребёнка: Худяков Полиевт Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Дочь: Евдокия Полиевтовна
Отец ребёнка: Худяков Полиевт Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Дочь: Настасья Полиевтовна
Отец ребёнка: Худяков Полиевт Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Агрипина Полиевтовна
Отец ребёнка: Худяков Полиевт Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно