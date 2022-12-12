Худякова Павла Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова Павла Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1824 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Дочь: Ненила Полиевтовна

Отец ребёнка: Худяков Полиевт Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Дочь: Евдокия Полиевтовна

Отец ребёнка: Худяков Полиевт Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Дочь: Настасья Полиевтовна

Отец ребёнка: Худяков Полиевт Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Агрипина Полиевтовна

Отец ребёнка: Худяков Полиевт Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Полиевт Петрович

Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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