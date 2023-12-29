Долгинский Конон Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгинский Конон Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1646 г.р.
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Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Томилов (Долгинский) Галактион (Томилко) Кононов

Мать ребёнка: не указана

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