Платунова Оксана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платунова Оксана Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1974

Отец: не указан

Мать: Романова Татьяна Федоровна

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