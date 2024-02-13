Широкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Широков Андрей Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Широков Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Широкова Домна Андреевна
Отец ребёнка: Широков Андрей Терентьевич
Смерть
Неизвестно