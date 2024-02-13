Широкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Степан Андреевич

Отец ребёнка: Широков Андрей Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Широков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Широков Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Широкова Домна Андреевна

Отец ребёнка: Широков Андрей Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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