Исеналиев Закир (Альмурат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исеналиев Закир (Альмурат)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: И Нагима

Рождение ребёнка
05.03.1960

Дочь: Исеналиева Гульсим Закировна

Мать ребёнка: Исеналиева Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Тахир Закирович

Мать ребёнка: Исеналиева Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелов Гульжан Закировна

Мать ребёнка: Исеналиева Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиева Гульфия Закировна

Мать ребёнка: Исеналиева Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нокина Гульнара Закировна

Мать ребёнка: Исеналиева Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Ирмурат Закирович

Мать ребёнка: Исеналиева Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Кажмурат Закирович

Мать ребёнка: Исеналиева Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Булат Закирович

Мать ребёнка: Исеналиева Рахима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исеналиева Рахима

Смерть
Неизвестно
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