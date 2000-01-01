Исеналиев Закир (Альмурат)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: И Нагима
Рождение ребёнка
05.03.1960
Дочь: Исеналиева Гульсим Закировна
Мать ребёнка: Исеналиева Рахима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исеналиев Тахир Закирович
Мать ребёнка: Исеналиева Рахима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелов Гульжан Закировна
Мать ребёнка: Исеналиева Рахима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калиева Гульфия Закировна
Мать ребёнка: Исеналиева Рахима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нокина Гульнара Закировна
Мать ребёнка: Исеналиева Рахима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исеналиев Ирмурат Закирович
Мать ребёнка: Исеналиева Рахима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исеналиев Кажмурат Закирович
Мать ребёнка: Исеналиева Рахима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исеналиев Булат Закирович
Мать ребёнка: Исеналиева Рахима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исеналиева Рахима
Смерть
Неизвестно