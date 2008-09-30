Рахимов Наиль Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Наиль Хасанович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

06.05.1955

Дата смерти

30.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

1976 г.р.
1978 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1955

Отец: Рахимов Хасан Один Из Двойни Шарипович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1976

Сын: Рахимов Ильгиз Наилевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1978

Сын: Рахимов Артур Наилевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.09.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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