Рахимов Наиль Хасанович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения06.05.1955
Дата смерти30.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1955
Отец: Рахимов Хасан Один Из Двойни Шарипович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1976
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1978
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.09.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно