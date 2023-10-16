Вьялкин Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкин Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьялкин Виктор Федорович

Мать: Вьялкина Татьяна

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