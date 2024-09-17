Кондаков Емельян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиОколо 1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Кондаков Василий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1757
Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1771
Сын: Кондаков Иван Емельянович
Мать ребёнка: Кондакова Устинья Кондратьевна
Смерть
Около 1814