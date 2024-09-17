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Кондаков Емельян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Около 1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Кондаков Василий Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1757

Жена: Кондакова Устинья Кондратьевна

Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1771

Сын: Кондаков Иван Емельянович

Мать ребёнка: Кондакова Устинья Кондратьевна

Смерть
Около 1814

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