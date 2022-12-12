Графова (Кошкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова (Кошкина) Мария Ивановна

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Место рождения

Крылатское, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Крылатское, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
28.10.1891 ст.

Муж: Графов Василий Александрович

Рождение ребёнка
07.10.1892 ст.

Сын: Графов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Графов Василий Александрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-2578 50об-51
Рождение ребёнка
08.02.1895 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Графов Василий Александрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-2628 188об-189
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.

Сын: Графов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Графов Василий Александрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-2689 220об-221
Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.

Сын: Графов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Графов Василий Александрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-3880 20об-21
Смерть
Неизвестно
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