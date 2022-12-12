Графова (Кошкина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
07.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Графов Василий Александрович
203-780-2578 50об-51
Рождение ребёнка
08.02.1895 ст.
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Графов Василий Александрович
203-780-2628 188об-189
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.
Отец ребёнка: Графов Василий Александрович
203-780-2689 220об-221
Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.
Отец ребёнка: Графов Василий Александрович
203-780-3880 20об-21
Смерть
Неизвестно