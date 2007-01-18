Кулёв Николай Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1927
Дата смерти18.01.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1927
Отец: Кулёв Игнатий Петрович
Мать: Кулёва Анна Фаддеевна
Бракосочетание
25.10.1954
Алма-Ата, фрунзенский ЗАГС
Рождение ребёнка
21.02.1955
Рождение ребёнка
18.04.1957
Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
19.11.1961
Смерть
18.01.2007
Алматы, Казахстан.
похоронен на пятилетском кладбище