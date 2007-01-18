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Кулёв Николай Игнатьевич

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Место рождения

Загайново, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.11.1927

Дата смерти

18.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1927

Отец: Кулёв Игнатий Петрович

Мать: Кулёва Анна Фаддеевна

Загайново, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
25.10.1954

Жена: Кулёва Елизавета Ильинична

Алма-Ата, фрунзенский ЗАГС
Рождение ребёнка
21.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулёва Елизавета Ильинична

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулёва Елизавета Ильинична

Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
19.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулёва Елизавета Ильинична

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
18.01.2007
Алматы, Казахстан.
похоронен на пятилетском кладбище
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