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Рыжов Николай Титович

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович

Мать: Рыжова (Шахнина) Анна Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Евдокия Васильевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1906 ст.

Дочь: (Рыжова) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1908 ст.

Дочь: (Рыжова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1910 ст.

Дочь: (Рыжова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Сын: Рыжов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Сын: Рыжов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1915 ст.

Дочь: (Рыжова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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