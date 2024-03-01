Рыжов Николай Титович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1906 ст.
Дочь: (Рыжова) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.1908 ст.
Дочь: (Рыжова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
02.05.1910 ст.
Дочь: (Рыжова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Сын: Рыжов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1915 ст.
Дочь: (Рыжова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно