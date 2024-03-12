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Петр младший Михайлович

Место рождения

Яковлево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Михаил Акинфиевич

Мать: Федосья Парфеновна

Яковлево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11Y-8XG?i=558&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Бракосочетание
18.02.1842 ст.

Жена: Мавра Григорьевна

МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-1HY?i=1039&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-KMJ7
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Мавра Григорьевна

Яковлево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
По рождению дочери https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-CBH?i=395&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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