Петр младший Михайлович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Михаил Акинфиевич
Мать: Федосья Парфеновна
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11Y-8XG?i=558&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Бракосочетание
18.02.1842 ст.
Жена: Мавра Григорьевна
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-1HY?i=1039&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-KMJ7
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Мавра Григорьевна
По рождению дочери https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-CBH?i=395&cc=1921824
Смерть
Неизвестно