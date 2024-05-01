Панов Семеон Евграфов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Пелагея Иоановна
Рождение ребёнка
21.06.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Пелагея Иоановна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область