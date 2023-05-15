Реттиева Домника Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Реттиев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Реттиева Абросенья Ивановна
Отец ребёнка: Реттиев Иван Федорович
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно