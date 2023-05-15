Реттиева Домника Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реттиева Домника Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Реттиев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Реттиев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Реттиева Абросенья Ивановна

Отец ребёнка: Реттиев Иван Федорович

Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реттиев Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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