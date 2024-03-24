Григорьева Устинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения182
Дата смерти16.12.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
182
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1848
Дочь: Григорьева Ксения Тихоновна
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
27.04.1848
Дочь: Григорьева Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
?.10.1850
Дочь: Григорьева Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
20.10.1852
Дочь: Григорьева Акулина Тихановна
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1856
Сын: Григорьев Ананий Тиханович
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
26.10.1858
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
15.04.1861
Сын: Григорьев Георгий Тиханович
Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич
Смерть
16.12.1893