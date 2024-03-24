Григорьева Устинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Устинья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

182

Дата смерти

16.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
182

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
21.01.1848

Дочь: Григорьева Ксения Тихоновна

Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
27.04.1848

Дочь: Григорьева Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
?.10.1850

Дочь: Григорьева Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
20.10.1852

Дочь: Григорьева Акулина Тихановна

Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
03.10.1856

Сын: Григорьев Ананий Тиханович

Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
26.10.1858

Сын: Григорьев Яков Тиханович

Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
15.04.1861

Сын: Григорьев Георгий Тиханович

Отец ребёнка: Григорьев Тихон Григорьевич

Смерть
16.12.1893

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