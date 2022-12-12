Сучкина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сучкин Яков Фролович
Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Сучкина Улита Фроловна
Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно