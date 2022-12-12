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Сучкина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сучкин Яков Фролович

Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Сучкина Улита Фроловна

Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сучкин Никифор Фролович

Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сучкин Дементий Фролович

Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сучкин Герасим Фролович

Отец ребёнка: Сучкин Фрол Игнатьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучкин Фрол Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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